Ərdoğanın ən böyük rəqibi açıqlandı: Onun da öhdəsindən gələrsə...

2023-cü ildə “Cumhur ittifaqı”nın prezident seçkilərində namizədinin Rəcəb Tayyib Ərdoğan olacağı məlumdur. Lakin müxalifətin namizədi hələlik məlum deyil.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Financial Times” Türkiyədə keçiriləcək prezident seçkilərini şərh edib. Bildirilib ki, Rəcəb Tayyib Ərdoğanın prezident seçkilərindəki ən böyük rəqibi inflyasiyadır. Məqalədə qeyd edilir ki, Türkiyədə qiymət artımı inflyasiyanı artırıb. Müəllifə görə, Ərdoğan iqtisadi vəziyyəti düzəltmək üçün bəzi həmlələr etsə də, ciddi nəticə yoxdur. Lakin bəzi ekspertlər seçkilərə qədər Türkiyədə iqtisadi vəziyyətin normallaşacağını irəli sürür.

