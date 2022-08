Ukraynanın qadın qəhrəmanları: Ər-arvad ruslara qarşı döyüşürlər

Ukraynada gərgin döyüşlərin davam etdiyi Donetsk cəbhəsində vuruşan ukraynalı qadın hərbçilər görüntülənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların arasında könüllü ordu sıralarına qatılanlar da var. Aylardır cəbhədə döyüşən qadınlar, şərtlərin çətin olmasına baxmayaraq, evlərinə qayıtmayıblar. Onlar aldıqları əmrləri yerinə yetirmək üçün çətin şərtlərin öhdəsindən gəlməkdən çəkinmirlər. Qadınlar təkcə cəbhədə döyüşmürlər, onlar hərbçilər üçün yemək hazırlamaqda kömək edirlər. Bəzi qadın hərbçilər həyat yoldaşları ilə birgə çiyin-çiyinə döyüşür. Könüllü orduya qatılanlar arasında ər və arvad da var.

