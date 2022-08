Kanada Kuveytdəki hərbi bazasını Böyük Britaniyaya daşıyır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Kanada ordusu açıqlama yayıb. Məlumata görə, məqsəd Ukrayna ordusuna dəstək verməkdir. Bildirilib ki, Kanadanın Ukraynaya silah daşımaq üçün istifadə etdiyi iki təyyarə də bu bazaya yerləşdiriləcək.

Qeyd edək ki, Kanadanın Kuveytdəki bazası Yaxın Şərqdə antiterror əməliyyatlarında iştirak edirdi. Həmçinin Kanada bu baza vasitəsilə BMT-nin Afrikadakı sülhməramlılarına dəstək verirdi.

