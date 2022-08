Rusiya ordusunun irəliləyə bilməməsi Putini qəzəbləndirdi - 6 generalı qovdu

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin 6 generalı ordudan qovub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Britaniya kəşfiyyatı məlumat yayıb. Güman edilir ki, Rusiya ordusu Ukraynada irəliləyə bilmədiyinə görə, Putin komandanlıqda dəyişiklik edib. Kəşfiyyatın məlumatına görə, Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqunun ““xüsusi əməliyyat”ın sürətini bilərəkdən ləngidirik” açıqlaması həqiqəti əks etdirmir. Bildirilir ki, Rusiya hərbçiləri Ukrayna ordusunun ciddi müqaviməti ilə üzləşdiyinə görə irəliləyə bilmir.

Qeyd edək ki, Şoyqu mülki vətəndaşlar arasında itkilərin olmaması üçün “xüsusi əməliyyat”ın ləng getdiyini irəli sürmüşdü.

