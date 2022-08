Ərdoğan tarixi qələbədən danışdı - "Bunu heç kim unutmasın"

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Malazgird zəfərinin 951-ci ildönümü ilə bağlı açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan Türkiyənin azadlığını hədəfə alan qüvvələrin bağışlanmayacağını bəyan edib. Ərdoğan bildirib ki, türklərin tarixində önəmli yeri olan bu zəfər gənclərə yaxşı izah edilməlidir. “Malazagirdi əsla unutmayacağıq və unudulmasına imkan verməyəcəyik” – deyən Ərdoğan bildirib ki, Malazgird zəfəri nəticəsində Anadolunun qapısı bir daha bağlanmamaq üzərə türklərin üzünə açılıb.

Ərdoğan bu gün Türkiyənin əcdadlarının izi ilə getdiyini ifadə edib.

