Otelə ardıcıl raket zərbələri endirildi: 200 hərbçi öldü

Ukrayna ordusu rusların Luqansk vilayətindəki mövqelərinə zərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın rəsmi mənbələri məlumat yayıb. Bildirilir ki, hücumlar zamanı rusların hərbi obyekt kimi istifadə etdiyi binalar hədəfə alınıb. Staxanov şəhərində vaxtilə otel kimi fəaliyyət göstərən binaya endirilən zərbə nəticəsində 200-ə yaxın rus hərbçisi həlak olub. Məlumata görə, hücuma məruz qalan oteldə Rusiyanın Hava Desant Qoşunları olub.Həmçinin Ukrayna ordusu rus qüvvələrin Donetskdəki mövqelərini də bombalayıb. Çox sayda rus texnikası məhv edilib.

