Putin ordu sıralarını artırmaq üçün əmr verdi - 137 minlik yeni qüvvə gəlir

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ordu sıralarının daha 137 min nəfər artırılması barədə əmr verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Putin bu barədə qərar imzalayıb. Ria novosti Putinin əmrindən sonra ordudakı hərbçilərin sayının 1,5 milyona çatacağını yazıb. Orduda xidmət edənlərin ümumi sayı isə 2,1 milyon nəfərə çatacaq. Putinin əmrinin detalları barədə məlumat verilməyib. Odu sıralarının hansı formada artırılacağı məlum deyil.

Qeyd edək ki, ordu sıralarının könüllülər və ya daha çox şəxsi orduya cəlb edərək artırmaq mümkündür. Bəzi dairələr yazır ki, Rusiya ordunun sıralarını artırmaq üçün hər iki formadan istifadə edəcək.

