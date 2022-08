Hakerlər NATO üçün raketlər istehsal edən MBDA silah şirkətinin bəzi hərbi sirlərini ələ keçiriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatlar internetdə satışa çıxarılıb. NATO hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlayıb. Məlumata görə, satışa çıxarılan məlumatlar arasında Ukraynada istifadə edilən NATO silahlarının xüsusiyyətləri də var. Şirkət gizli məlumatların oğurlandığını təsdiq etsə də, məlumatların şirkətə aid olmadığını irəli sürüb. Hakerlərin İtaliyada fəaliyyət göstərdiyi irəli sürülür.

