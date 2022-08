Ukrayna ordusu Xerson vilayətində Antonovski körpüsünə növbəti dəfə zərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilir ki, körpü rusların nəzarətinə keçəndən sonra 3 dəfə bombanıb.

Qeyd edək ki, aramsız hücumlardan sonra ruslar çayı keçmək üçün üzən körpü hazırlamışdı. Lakin həmin körpü hərbi texnikaları daşımaq üçün uyğun deyil.

