Ukraynada cəbhədə olan rus hərbçi ilə bağlı qəribə görüntü yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatı ilə çəkilən görüntüyə görə, rus hərbçi ona həvalə edilən postda yatıb. PUA bir müddət çəkiliş aparandan sonra kiçik bombanı aşağıya atıb. Bomba hərbçinin yanına düşüb. Partlayışın səsinə yuxudan oyanan əsgər, qaçmağa başlayıb. Bu zaman o silahını götürməyi də unudub.

