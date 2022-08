“Azəristiliktəchizat” ASC-nin sədrinin vəzifəsini müvəqqəti icra edən İlham Mirzəliyev Lənkəran şəhərində vətəndaşları qəbul edib.

Bu barədə Metbuat.az-a qurumdan bildirilib.

Lənkəran şəhər Heydər Əliyev Mərkəzində keçirilən vətəndaş qəbulunda Lənkəran, Astara, Lerik şəhərlərinin sakinləri iştirak edib. Onların qaldırdığı bəzi məsələlər yerindəcə həll olunub, araşdırma tələb edən məsələlərlə bağlı yazılı müraciət qeydə alınıb və aidiyyəti şöbələrin icraatına göndərilib.

