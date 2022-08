Müdafi Nazirliyi Azərbaycan Ordusunun bölmələrinin Laçın şəhəri, Zabux və Sus kəndlərinə daxil olmasının növbəti videogörüntülərini yayıb.

Metbuat.az həmin görüntüləri təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.