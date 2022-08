Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırov Ukraynanın ona qarşı cinayət işi başlatmasına isteriya ilə reaksiya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o Teleqram hesabında paylaşım edib.

"Mən Kiyevi çoxdan götürərdim, Zelenski və buna bənzərləri isə artıq sorğu-sual üçün zirzəmidə olardılar. Ona görə də Kiyevi almağa imkan vermədiyi üçün Putinə təşəkkür edirəm", - Kadırov qeyd edib.

