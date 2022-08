Fövqəladə hallar nazirinin müavini, general-leytenant Nazim Xeyrulla oğlu Məmmədov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, uzun müddətdir müalicə alan general bu gün vəfat edib.



Qeyd edək ki, 70 yaşı olan Nazim Məmmədov 2007-2018-ci illər Dövlət Gömrük Komitəsinin sədr müavini olub, 2018-ci ildən fövqəladə hallar nazirinin müavini vəzifəsini tutub.

Allah rəhmət eləsin.

