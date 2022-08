Böyük Britaniya səfiri Ceyms Şarp Azərbaycan xalqına təşəkkür edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, diplomatik fəailiyyətinin başa çatması ilə bağlı tvitterdə paylaşım edib.

"Bu gün Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri olaraq, Azərbaycanda son günümdür. Mənim burdakı həyatımı inanılmaz və yadda qalan etdiyiniz üçün hamınıza təşəkkür edirəm", - səfir paylaşımında bildirib.



