Daxili İşlər Nazirliyi ötən gün baş verən yol qəzaları ilə bağlı statistika açıqlayıb.

Nazirliyin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, dünən respublikanın avtomobil yollarında 2 yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 3 nəfər xəsarət alıb.

