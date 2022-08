Xəbər verdiyimiz kimi Fövqəladə Hallar nazirinin müavini, general-leytenant Nazim Məmmədov bu gün vəfat edib.

Metbuat.az Manset.az-a istinadən xəbər verir ki, general uzun müddətdir ürəyindən və böyrəyindən müalicə alırmış. Onun bu səbəbdən vəziyyəti pisləşib və dünyasını dəyişib.

Tanınmış general sabah Nərimanov rayonu ərazisindəki evindən son mənzilə yola salınacaq.

Allah rəhmət eləsin!

