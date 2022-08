Kürdəmirdə məktəbli müəmmalı şəkildə dünyasını dəyişib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, Kürdəmir şəhər Tofiq İsmayılov adına 1 saylı tam orta məktəbin 9-cu sinif şagirdi Vüsal Dadaşzadə qəflətən vəfat edib.

Onun səhhətinin bir neçə dəqiqə içində kəskin pisləşdiyi, qan qusduğu və az sonra dünyasını dəyişdiyi bildirilib.

