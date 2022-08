Bu il Azərbaycandan 327 gənc xaricdə təhsil alacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Elm və Təhsil Nazirliyindən məlumat verilib.

Qeyd olunub ki, “Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu ali təhsil müəssisələrində təhsil almalarına dair 2022-2026-cı illər üçün Dövlət Proqramı” çərçivəsində xaricdə magistratura səviyyəsi üzrə təhsil alacaq gənclərin növbəti siyahısı təsdiqlənib. Beləliklə 327 gəncimiz bu ildən başlayaraq xaricdə təhsil alacaq.

