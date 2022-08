“Şuşada bərpa və tikinti işləri çox sürətlə gedir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Cahit Bağçı tviter hesabında yazıb.

“Gəldik və gördük. Bərpa və tikinti işləri çox sürətlə gedir. Şuşada mədəniyyət və incəsənət gecələri də yaxındır. Qarabağ Azərbaycandır”, - səfir sosial şəbəkə hesabında yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.