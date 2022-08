Azərbaycanda 57 yaşlı qadın ana oldu - 15 il sonsuzluqdan sonra.../ FOTO

Azərbaycanda 57 yaşlı qadın 15 il sonsuzluqdan sonra TƏBİB-in tabeliyində olan Elmi-Tədqiqat Mamalıq və Ginekologiya İnstitutunda ana olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadının bundan öncəki hamiləliyinin 21-ci həftəsində körpəsini itirən qadın ikinci hamiləliyinin 37-ci həftəsində ETMGİ-nin elmi katibi, həkim mama-ginekoloq t.ü.f.d., dosent Aynurə İsmayılovaya müraciət edib.

Yüksək riskli hamiləlik, hamiləliyin hipertenziyası, uşaqlığın mioması kimi problemlərə baxmayaraq hamiləliyin 38-ci həftəsində A.İsmayılova tərəfindən qeysəriyyə kəsiyi əməliyyatı icra edilib. Cərrahi doğuş zamanı dölün ayaq gəlişində olması, ciftin sıx yapışması səbəbindən çətinliklə ayrılmasına baxmayaraq əməliyyat uğurla sonlanmış və cinsi kişi olan sağlam körpə dünyaya gələ bilib. Əməliyyatdan sonrakı dövr fəsadsız keçmiş, ultrasəs müayinəsi zamanı uşaqlıqda heç bir problem aşkar edilməmişdir. Qeyd edək ki, ana əməliyyatdan üç gün sonra körpəsi ilə birlikdə sağlam şəkildə evə yola salınıb.

