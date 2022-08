ATV-də yayımlanan "Ağdam və mən" layihəsinin müəllifi Səadət Məmmədova böyük sənətkar, mərhum gitara ustası Rafiq Hüseynov (Rəmişin) Ağdam yaşadığı evdə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu ev işğaldan öncəki ünvanla Kirov küçəsi 6-da yerləşib.

Evi Rəmişin atası, rayonun tanınmış insanlarından olan, Abdal Hüseyn kimi tanınan Hüseyn Hüseynov 1947-ci ildə tikdirib.

Rəmişin o vaxt 3 yaşı olub. Sonralar sənəti ilə əlaqədar Bakıda yaşayan Rəmişin Ağdama gedərkən qaldığı ev məhz buradır.

