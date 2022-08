Türkiyədə turist avtobusu qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bursanın İnegöl rayonunda 47 turistin olduğu avtobus dərəyə aşıb.

Nəticədə 2 nəfər ölüb, 28 nəfər yaralanıb. Yaralılar arasında vəziyyəti ağır olanlar var.

