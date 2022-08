Türkiyə Böyük Millət Məclisinin sədri Mustafa Şentop Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Sahibə Qafarova ilə telefonla danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TBMM-nin mətbuat katibliyi məlumat yayıb.

Qeyd olunub ki, Şentop Laçın şəhərinin Azərbaycana geri qaytarılmasından məmnunluğunu ifadə edərək, ona təbriklərini çatdırıb.

