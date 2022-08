Ali məktəblərə ixtisas seçiminin müddəti uzadılıb

Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçiminin müddəti uzadılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, ixtisas seçiminin müddəti 29 avqust saat 9:00-da başa çatacaq.

Bu gün saat 19:30-a olan məlumata görə, 65994 abituriyent ixtisas seçib.

I qrup üzrə 22212, II qrup üzrə 14457, III qrup üzrə 17520, IV qrup üzrə 5152, V qrup üzrə isə 10427 nəfər ixtisas seçimi edib.

Qeyd edək ki, ixtisas seçimi 28 avqust 23:59-da başa çatmalı idi.

Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçiminin nəticələri elan olunandan sonra 11 illik bazada kolleclərə ixtisas seçimi başlayacaq.

