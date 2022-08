Dayanacaqlarda ödəmə terminalı niyə yoxa çıxıb? - VİDEO

Avtobus dayanacaqlarında ödəmə terminallarının yeri var, özü isə yoxdur.

Metbuat.az "Xəzər Xəbər"ə istinadən xəbər verir ki, bu mənzərəni paytaxtın demək olar ki, bütün dayanacaqlarında müşahidə etmək olar. Elə çəkiliş aparılan bir neçə məkanda da bu əyani şəkildə görünür.

Paytaxtın Nəsimi, Səbail, Nizami, Suraxanı və Xətai rayonlarında olan dayanacaqların bir neçəsində sadəcə olaraq ödəmə terminallarından sonra geriyə naqillər qalıb.

Məsələ ilə bağlı Bakı Nəqliyyat Agetliyinin mətbuat katibi Mayis Ağayev bildirib ki, bu aparatlar yığışdırılsa da, paytaxt sakinləri üçün daha rahat ödəmə üsulları var.

“BakıKart”ın saytına daxil olmaqla da balansı onlayn qaydada artırmaq mümkündür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.