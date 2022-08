Türkiyəli məşhur biznesmen, prodüser Acun Ilıcalı verilişlərin birində azərbaycanlı olduğunu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o cavan qalmasından danışarkən bunun səbəbəbinin genetik olduğunu deyib:

“Ailədən qaynaqlanır. Genetik şansdır. Azərbaycan köklüyük. Babalarımız Azərbaycandan gəlmədir. Məncə sirr bundandır. Dünyanın ən sağlam adamı deyiləm. Amma yaşıma görə pis görünmürəm”.

