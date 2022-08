Həftəsonu Azərbaycanda baş verən yol qəzalarının sayı açıqlanıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən Metbuat.az-a bildirilib ki, avqustun 27 və 28-də respublikanın avtomobil yollarında ölümlə nəticələnən 5 yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Nəticədə 6 nəfər ölüb, 3 nəfər isə xəsarət alıb.

