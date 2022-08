Ali təhsil müəssisəslərinə ixtisas seçimi bu gün 09:00-da başa çatıb.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən xəbər verilib.

Məlumata görə, ümumilikdə 66744 ərizə təqdim edilib.

Qeyd edək ki, ixtisas seçimi 28 avqust 23:59-da başa çatmalı olsa da, müddət bu gün 09:00-dək uzadılmışdı. Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçiminin nəticələri elan olunandan sonra 11 illik bazada kolleclərə ixtisas seçiminə start veriləcək.

