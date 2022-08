İlk dəfə olaraq keçirilən tərbiyəçi-müəllimlərin işə qəbulu üzrə imtahanların qeydiyyat prosesi başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə üzrə 6 şəhərdə 10 imtahan mərkəzində 5 508 namizəd məktəbəqədər təhsil müəssisələrində işləmək üçün imtahan verəcəklər.

