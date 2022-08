Türkiyəli müğənni Oğuzhan Koç və aktrisa Demet Özdemirin toyu olub.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, tədbir Sarıyerdə yerləşən hotellərin birində baş tutub.

Koçun Özdemirə aldığı hədiyyənin qiyməti müzakirəyə səbəb olub. Belə ki, bəy gəlinə 860 min lirə (80 512 AZN) qiymətində kolye alıb.



Cütlüyün toyuna çox sayda tanınmış sima qatılıb.



