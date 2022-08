Bakının Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsində narkotik alverçiləri və psixotrop maddələrdən istifadə edənlərin sayı yerli sakinlərin narazılığına səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nail Kəmərli adlı yutuber bu barədə "Youtube" kanalında video yayımlayıb.

Vətəndaşlar deyir ki, qəsəbədə sürətlə narkomanlaşma gedir və bu proses azyaşlı uşaqların gözü qarşısında baş verir.

Sakinlər bununla bağlı ciddi tədbir görülməsini xahiş edir.

