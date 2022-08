Leyla Abdullayeva postunu tərk edir? - AÇIQLAMA

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayevanın yeni vəzifədə çalışacağı ilə bağlı xəbərlər var. Qeyd edilib ki, L.Abdullayeva diplomatik fəaliyyətini Fransada davam etdirəcək. Onun tezliklə həmin ölkədə diplomatik xidmətə başlayacağı gözlənilir. Məlumata əsasən, XİN-in mətbuat katibi vəzifəsi Ayxan Hacızadəyə həvalə edilib.

Məsələ ilə bağlı XİN-in Mətbuat xidməti idarəsinin rəisi Leyla Abdullayeva ilə əlaqə saxladıq. O, Metbuat.az-a açıqlamasında bildirdi ki, hazırda işinin başındadır:

"Xarici İşlər Nazirliyində işimin başındayam", - deyə o qeyd edib.

Xatırladaq ki, Leyla Abdullayeva 2018-ci ildən XİN-in mətbuat katibi vəzifəsini tutur.

