Ukrayna ordusu işğal olunmuş ərazilərdə Rusiya ordusunun mövqelərinə zərbələr endirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, hücum nəticəsində Rusiyaya məxsus bir neçə S-300 raket sistemi məhv edilib. Açıqlamaya görə, Rusiya ordusu həmin S-300 raketləri ilə Nikolayev vilayətini atəşə tuturdu. Həmçinin, rusların komanda məntəqələri sıradan çıxarılıb. Nazirlikdən bildirilib ki, Ukrayna ordusu irəliləyir.

