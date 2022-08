Londonda küçə festivalı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Avropanın ən böyük küçə festivalı “Nothing Hill” pandemiyadan sonra ilk dəfə keçirilib. Festival səbəbilə minlərlə insan Nottinq-Hil rayonuna gəlib.Festivala turistlər də qatılıb.

Qeyd edək ki, 1966-cı ildən təşkil edilən “Notting Hill” festivalı karib xalqının mədəniyyətini nümayiş etdirir. Festivalda musiqilər səsləndirilir, yeməklər yeyilir.Festival iştirakçıları bir-birilərini rənglərlə boyayaraq əylənirlər.

