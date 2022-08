Pakistan səfiri: “Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edirik”

“Qardaş Azərbaycanın bu xeyirxah jestini dərin rəğbətlə qarşılayırıq. Bu çətin zamanda Pakistan xalqının yanında olduğunuz üçün təşəkkür edirik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Pakistan İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Bilal Haye “Twitter” hesabında Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin paylaşımını “retvit” edib.

“Azərbaycan hökuməti tərəfindən səxavətli dəstəyə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edirik.

Çətin zamanda bu həmrəylik jestini yüksək qiymətləndiririk”, - paylaşımda deyilir. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına müvafiq olaraq, Pakistan İslam Respublikasında çoxsaylı insan itkisi və irimiqyaslı dağıntılara səbəb olmuş şiddətli yağışların və daşqınların nəticələrinin aradan qaldırılması məqsədilə Azərbaycan Hökuməti tərəfindən bu ölkəyə iki milyon ABŞ dolları məbləğində yardım göstəriləcək.

