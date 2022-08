Rusiya ordusu Zaporojya AES-in yaxınlığındakı ərazini bombalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna ordusu açıqlama yayıb. Bildirilir ki, hücumlar davam edir. Mərmilər mülki vətəndaşların olduğu binalara düşüb. Fəsadlar barədə hələlik açıqlama verilməyib.

Qeyd edək ki, Zaporojya AES-in yerləşdiyi vilayətdə vəziyyət gərgindir. Avropa ölkələri qitənin ən böyük AES-i olan Zaporojyanın hücuma məruz qalacağından ehtiyat edir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.