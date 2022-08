Türkiyə Prezidendi Rəcəb Tayyip Ərdoğan dünən axşam saatlarında vətəndaşların olduğu şirniyyat evinə gedib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, burada vətəndaşlarla çay içərək bir müddət söhbət edib. .

