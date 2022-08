"Pakistanda vəziyyət çox pisdir, xilasedicilər çətinlik çəkirlər" - Pakistanlı ekspert Qayser Nəvvab

Xəbər verdiyimiz kimi, Pakistanda musson iqliminin gətirdiyi yağışlar 1000-ə yaxın insanın həyatına son qoyub. Daşqınlardan zərər çəkənlərin sayı 30 milyona çatıb. Ölkədə fövqəladə vəziyyətin elan edilib.

Baş vermiş hadisənin detalları və görüləcək işlər barədə Metbuat.az-a açıqlama verən strateji kommunikasiyalar üzrə pakistanlı ekspert Qayser Nəvvab bildirib ki, hadisə nəticəsində insan tələfatı ilə yanaşı, çox sayda adamın əmlakına ciddi zərər dəyib.

Qayser Nəvvab



“Hazırda Pakistanda vəziyyət həqiqətən çox pisdir. Daşqınlar nəticəsində hökumət binaları, yaşayış yerləri, bazarlar, yollar, körpülər dağılıb. İnsanlarla yeganə əlaqə yalnız havadan mümkündür. Baş vermiş hadisə nəticəsində təkcə insanlar deyil, digər canlılar – heyvanlar, bitkilər də məhv olmaq təhlükəsi ilə üz-üzə qalıb. Avqustun əvvəlində hökumət təcili humanitar yardım üçün BMT-yə və digər beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb. Xilasetmə əməliyyatlarına Pakistan hərbi hava və dəniz qüvvələrinin bölmələri cəlb olunub. Hazırda pakistanlı xilasedicilər hələ də daşqınların baş verdiyi bir çox ərazilərə çata bilmirlər. Bununla belə BMT Pakistana 3 milyon dollar dəyərində yardım ayıracağını bildirib”.

Qaiser Nevvab daşqınların yaratdığı fəlakətin aradan qaldırılması istiqamətində göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə təşəkkür edərək bildirdi ki, bu dost və qardaş Pakistan xalqı tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.

“Biz hazırda zərərçəkmiş ailələrə yardımların edilməsi, ianələrin toplanması və çatdırılması üçün köməklik edirik. Ən böyük problem enerji ilə bağlıdır. İki gündür ki, təbii fəlakət nəticəsində evsiz qalan insanları sığınacaqlara yerləşdirib onları geyim və ərzaqla təmin etməyə başlamışıq. Bu istiqamətdə Pakistan xalqına kömək edən hər kəsə təşəkkür edirəm”.

Xatırladaq ki, Pakistan İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Bilal Haye “Twitter” hesabında Pakistan Xarici İşlər Nazirliyinin paylaşımını “retvit” edib.

“Qardaş Azərbaycanın bu xeyirxah jestini dərin rəğbətlə qarşılayırıq. Bu çətin zamanda Pakistan xalqının yanında olduğunuz üçün təşəkkür edirik. Biz Azərbaycan hökuməti tərəfindən səxavətli dəstəyə görə Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edirik. Çətin zamanda bu həmrəylik jestini yüksək qiymətləndiririk”, - paylaşımda deyilir.

Məlumat üçün bildirək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Pakistanın Baş naziri Şahbaz Şəriflə telefon danışığı aparıb. Ərdoğan danışıq zamanı Pakistanda güclü musson yağışlarının səbəb olduğu sel fəlakəti ilə bağlı keçmiş olsun diləyini çatdırıb. Dövlət başçısı həyatını itirən pakistanlılara Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa diləyib. Türkiyə Prezidenti hər zaman olduğu kimi bu çətin gündə də Pakistan xalqına hər cür dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

