Bakıda yerləşən Müqəddəs Mürdaşıyan Zənənlər Kafedralında (“Jen Mironosits” pravoslav kafedral kilsəsi) ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilində dua oxunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, videonu Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbaycan Yeparxiyasının katibi arximandrit Aleksey öz feysbuk səhifəsində paylaşıb.

Keşişin Azərbaycan dilində dua oxuması sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.

