“Panormal360” internet səhifəsində paylaşılan foto böyük müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, foto1943-cü ildə çəkilib. Fotoda qadının arxasında uşağın olduğu müşahidə edilir. Maraqlısı budur ki, uşaq olduqca qəribə görünüşə malikdir. Etibarlı və maraqlı fotolar paylaşmaqla məşhur olan “Panormal360” səhifəsi fotonun müdaxiləyə məruz qalmadığını irəli sürüb. Foto arxivdən tapılıb. Fotonu səhifəyə fotodakı qadının qızı təqdim edib.

