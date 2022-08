İlin uğurlu iş adamları sırasında onun da adı var - Ramil Şükürov

"POLAR Textile & Uniform" şirkətinin təsisçisi, iş adamı Şükürov Ramil Vidadi oğlu 1985-ci ildə anadan olub. O, Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin Marketingixtisası üzrə təhsilini 2007-ci ildə bitirir.

Ramil Şükürov 2012-ci ildə əsası qoyulan "POLAR Textile & Uniform" şirkətinin təsisçisilərindən biridir. Şirkət Xüsusi iş geyimlərinin istehsalı üzrə fəaliyyət göstərir.

Yerli bir fabrikdə bu sahə üzrə 3 il çalışdıqdan sonra Ramil Şükürov bu sahədə daha da təkmilləşmək və öz markasını yaratmaq qərarına gəlir. "POLAR Textile & Uniform" ölkədə fəaliyyət göstərən bir çox şirkətlə əməkdaşlıq edir və əməkdaşlıq sayı hər ötən gün artır. Biznes sahəsində 15 illik təcrübəyə malik iş adamının hədəfi isə məmnun müştəri siyahısını genişləndirməkdir.

Ramil Şükürov 30 iyun 2022 ci ildə Golden People Awards layihəsində, ilin uğurlu iş adamı nominasiyasına layiq görülüb.

