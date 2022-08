Hulusi Akardan sərt xəbərdarlıq: Açıq-saçıq həyasızlıq edirlər

Türkiyənin milli müdafiə naziri Hulusi Akar Yunanıstanın türk təyyarələrinə qarşı təxribat törətməsinə sərt cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Yunanıstanın davranışları qəbul edilməzdir. “Bu cür açıq-saçıq həyasızlıq yolverilməzdir” - deyən Akar, Yunanıstanın Türkiyəyə qarşı müxtəlif formada təxribatlar törətdiyini ifadə edib.

“Egey dənizində təəssüflər olsun ki, bu pis qonşu müxtəlif təxribatlar törədir. Bunu açıq şəkildə bir daha deməliyik ki, dəniz və hava qüvvələri bu təxribatlara layiqli cavab verir.

