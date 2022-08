AzTV-nin aparıcısı Leyla Ağayeva Azərbaycandan köçüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bu barədə feysbuk hesabında paylaşım edib. Aparıcı bundan sonra ABŞ-da yaşayacağını bildirib:

"Heç kim bilmir sonuncu xudahafiz nə vaxtdır. Allah heç kimə sonuncu sağollaşmanı yaşatmasın. Nəhayət "One way ticket, baby" (Birtərəfli bilet)... ABŞ, Vaşinqton".

Qeyd edək ki, Leyla AzTV-də xəbərlər və "Gəncsən" proqramlarının aparıcısı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.