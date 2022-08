Məşhur müğənni Samir Piriyev Bodrumdakı evini nümayiş etdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, evinin görüntülərini sosial şəbəkə hesabında paylaşıb.

Müğənni paylaşımında "Gözəl evim" şərhini qeyd edib.

