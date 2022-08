Azərbaycanın 2022-ci il "Eurovision" təmsilçisi Nadir Rüstəmli uzun aradan sonra yeni mahnısını təqdim edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Lənətli şəhər" adlı bəstənin sözləri Nadir Rüstəmli, Kənan İbralıya, musiqisi isə "ALTERWESS" və səbəbkarın özünə məxsusdur. Layihənin "cover" dizayneri Fərhad Seyidov, prodüseri isə Azər Zeyndir.

Qeyd edək ki, yutubda onlayn olan bəstəni artıq rəqəmsal platformalarda da dinləyə bilərsiniz.

