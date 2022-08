“Fənərbaxça” klubu “Valensiya”nın hücumçusu Maksi Qomezlə demək olar ki,tam razılıq əldə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “AS” qəzeti məlumat yayıb. Bildirilir ki, Türkiyə təmsilçisi “Valensiya” klubu ilə də razılıq əldə edib. Razılaşmaya əsasən türklər İspaniya təmsilçisinə 6 milyon avro ödəyəcək. “Fənərbaxça” Qomezi satmaq qərarına gələrsə, əldə edəcəyi məbləğin 20 fazini “Valensiya”ya ödəyəcək. Türklər hücumçu ilə isə 2,4 milyon məvacib qarşılığında 4 illik razılaşma əldə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.