Azərbaycan XİN Türkiyəni təbrik edib - YENİLƏNİB

Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi (XİN) Türkiyə Cümhuriyyətini 30 Avqust – Zəfər Bayramı münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, xarici əlaqələr qurumunun tviter səhifəsində qeyd olunub:

“30 Avqust - Zəfər Bayramın mübarək olsun, qardaş Türkiyə! Zəfər Bayramının 100-cü ildönümündə Türkiyənin müstəqilliyi uğrunda canından keçən bütün şəhidləri dərin hörmət, rəhmət və iftixarla anırıq”.

09:22

Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov Türkiyənin 30 Avqust - Zəfər Bayramı münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə XİN başçısı tviterdə yazıb:

"Qardaş Türkiyəni 30 Avqust - Zəfər Bayramının 100-cü ildönümü münasibətilə ürəkdən təbrik edir və Türkiyənin müstəqilliyinin hər zaman möhkəm və sarsılmaz olmasını diləyirik".

