Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi sosial şəbəkə vasitəsilə Türkiyəni 30 Avqust - Zəfər Bayramı münasibətilə təbrik edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi teleqramda qeyd edib:

"Ulu öndərlər Mustafa Kamal Atatürkün və Heydər Əliyevin "Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri bizim kədərimizdir" və "Bir millət, iki dövlət" fəlsəfəsi üzərində qurulan Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri əzəli və əbədidir. Qardaş və dost ölkə Türkiyəmiz, Zəfər bayramını təbrik edirik!".

