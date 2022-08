Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Tarix və coğrafiya fakültəsinin IV kurs tələbəsi Eyyubova Zafta qəfildən dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatI universitetin feysbuk səhifəsi yayıb.

"ADPU-nun rəhbərliyi, elmi-pedaqoji və tələbə heyəti adından mərhum tələbəmizin yaxınlarına dərin hüznlə baş sağlığı veririk", - deyə məlumatda bildirilib.

